Uccide l' ex moglie in strada nel Pescarese preso

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025

Cleria Mancini è stata uccisa con un colpo di pistola in pieno volto dall'ex marito, Antonio Mancini, che l'ha raggiunta arrivando sulla sua carrozzina elettrica. "Ti ammazzo con la pistola", le ha urlato. Poi le ha sparato in strada a Lettomanoppello, provincia di Pescara, mentre la donna passeggiava col nipote di 13 anni. L'uomo avrebbe provato a colpire anche il ragazzino, che è riuscito a scappare ed è ora il testimone chiave dell'ultimo femminicidio. Dopo aver ucciso la donna, lui, 69enne con precedenti penali, è fuggito verso la vicina Turrivagliani, a 4 chilometri di distanza, dove si è arreso, ma solo dopo essersi nascosto prima in un bar e poi dietro un'auto da cui ha sparato altri colpi di pistola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

