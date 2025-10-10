Uccide i figli appena nati e li nasconde in un armadio | arrestata 25enne

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti e averne nascosto i corpi in un armadio. Sulla donna, una venticinquenne della provincia di Reggio Calabria, anche il sospetto di avere soppresso tre anni fa un altro figlio appena nato. Ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Indagato anche il fidanzato della giovane per favoreggiamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uccide i figli appena nati e li nasconde in un armadio: arrestata 25enne

