Tyler Rake 3 | il regista aggiorna sulle riprese e l’uscita del film

Il regista di Tyler Rake 3, Sam Hargrave, fornisce un nuovo aggiornamento sul sequel con Chris Hemsworth, rivelando finalmente quando dovrebbero iniziare le riprese del film. Dopo aver debuttato nel ruolo di Tyler Rake nel film del 2020, la star di Thor ha ripreso il suo ruolo anche per il sequel di Netflix del 2023. Poi, il terzo film è stato successivamente confermato, ma è stato difficile ottenere una tempistica precisa per la sua realizzazione. Ora, Hargrave ha dichiarato a Collider che il piano è quello di iniziare le riprese di Tyler Rake 3 nel corso del prossimo anno.