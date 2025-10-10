Tv2000 | torna Pani e pesci con Ettore Bassi e Bruni

Ettore Bassi – Credit: Francesco Toiati Dall’11 ottobre su Tv2000 tornaPani e pesci – L’economia del Vangelo” con Eugenia Scotti, Luigino Bruni e la novità Ettore Bassi. Otto puntate il sabato. ROMA – Su Tv2000 torna ‘Pani e pesci- L’economia del Vangelo’, otto puntate dall’11 ottobre, in onda il sabato alle ore 15.15. Novità di quest’anno: l’attore Ettore Bassi legge i brani della Bibbia che aprono la trasmissione settimanale, condotta come sempre da Eugenia Scotti e guidata dalle riflessioni bibliche del professor Luigino Bruni, economista della Lumsa di Roma e co-fondatore della Scuola di Economia Civile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

