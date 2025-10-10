Tuttosport – l’Atletico Madrid vince ai rigori

2025-10-10 22:17:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: L’ Inter è stata protagonista di un’amichevole disputata a Bengasi, in Libia, contro l’ Atletico Madrid, avversario dei nerazzurri in Champions il prossimo 26 novembre. Chivu ha approfittato dell’occasione per utilizzare i giocatori meno impegnati: la linea a tre davanti a Martinez era formata da Bisseck, Acerbi e Palacios, con Darmian e Luis Henrique esterni, Diouf, Bovo e Mkhitaryan in mezzo e la coppia Bonny-Spinaccè in attacco. La gara è terminata col punteggio di 1-1 con la rete dei nerazzurri firmata da Bisseck: ai calci di rigore però hanno avuto la meglio i Colchoneros di Diego Pablo Simeone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

