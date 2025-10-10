Tutto bene?! Ma il principe William è già crollato | troppo dolore lacrime in pubblico

Un momento di forte emozione ha travolto il principe William durante una visita ufficiale in Galles, dove ha annunciato un importante stanziamento della Prince William’s Royal Foundation a sostegno della salute mentale. Il futuro re d’Inghilterra, impegnato da anni insieme alla moglie Kate Middleton in iniziative benefiche dedicate al benessere psicologico, si è lasciato andare a un raro momento di commozione pubblica di fronte alle telecamere della Bbc. L’occasione era la presentazione di un finanziamento di un milione di sterline destinato al National Suicide Prevention Network, organizzazione che da anni si occupa di prevenzione dei suicidi nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: tutto - bene

GERRY SCOTTI: “IN RAI TRUCCHETTI PER DIRE CHE TUTTO VA BENE. DE MARTINO IN GAMBA MA…”

Purché finisca bene Tutto a posto quante puntate sono: la fiction di Rai 1 con Michele di Mauro

Le favole di Meloni alla Cisl: «Va tutto bene»

Raviolone di frolla fritto (ma anche al forno!) ripieno di…? Fai tu! Ci sta tutto bene!!! Con questa stessa ricetta https://lacucinadibimbapimba.blogspot.com/2020/01/ricetta-cassatelle-fritte-senza-glutine.html?m=1 - facebook.com Vai su Facebook

Tutto bene tra Rune e Panichi - X Vai su X

Il principe William parla del cancro di re Carlo e Kate Middleton: «Pensi sempre: “A noi non succederà, andrà tutto bene”, ma il 2024 è stato l'anno più difficile ... - Nel quarto episodio della serie In viaggio con Eugene Levy, in onda su Apple TV+, William ha anche ammesso: «Pensi sempre: “A noi non succederà, andrà tutto bene”. Da vanityfair.it

“È cambiato tutto”: il principe William spiazza sul cancro di Kate Middleton e Re Carlo - Il principe William parla del cancro di Kate e Re Carlo: "Ti rendi conto che il tappeto può sparire in un attimo". Si legge su donnaglamour.it