Tutte le novità della Dacia per il 2026

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa del gruppo Renault punta forte sulla raffinatezza tecnologica e l’economicità di gestione. Motori a Gpl più potenti, Sandero ibrida, Duster e Bigster con l’inedita soluzione mild hybrid unita a Gpl, motore elettrico posteriore e trazione integrale. Più cavalli anche per la Spring. Anteprima della Hipster, concept per una possibile piccola auto elettrica dedicata alla città, lunga tre metri e dotata di quattro posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

