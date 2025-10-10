La casa del gruppo Renault punta forte sulla raffinatezza tecnologica e l’economicità di gestione. Motori a Gpl più potenti, Sandero ibrida, Duster e Bigster con l’inedita soluzione mild hybrid unita a Gpl, motore elettrico posteriore e trazione integrale. Più cavalli anche per la Spring. Anteprima della Hipster, concept per una possibile piccola auto elettrica dedicata alla città, lunga tre metri e dotata di quattro posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutte le novità della Dacia per il 2026