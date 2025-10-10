Tutta la luce ancora da scoprire di Giacomo Balla | in mostra i capolavori quasi mai visti

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli artisti che hanno avuto un’alta considerazione di loro stessi, Giacomo Balla (1871–1958) pare svettare su tutti, poiché amava definirsi “ il Leonardo da Vinci del XX secolo ”. Di sicuro fu uno dei top player dell’ epopea futurista, tant’è che da sempre una mostra di sue opere è considerata un evento. Accadrà nuovamente al Palazzo del Governatore di Parma, poiché fino al 1° febbraio 2026 è in programma Giacomo Balla, un universo di luce, attesissima esposizione che avrà il pregio di mostrare per la prima volta tutti i lavori e capolavori del grande artista fuori dalla sede romana di appartenenza, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tutta la luce ancora da scoprire di giacomo balla in mostra i capolavori quasi mai visti

© Ilfattoquotidiano.it - Tutta la luce ancora da scoprire di Giacomo Balla: in mostra i capolavori (quasi) mai visti

In questa notizia si parla di: tutta - luce

Nuova luce all’incrocio della Galatone-Santa Maria al Bagno. “Ottimo segnale, illuminiamo tutta la strada”

Luce sì, effetto strobo no. Fuori dalle piste da ballo, il look con i pantaloni di paillettes è tutta un'altra musica

tutta luce scoprire giacomoGiacomo Balla. Un universo di luce - La collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 10 ottobre 2025 – 1° febbraio 2026 ... Lo riporta parmatoday.it

Giacomo Balla “maestro della luce”: una retrospettiva senza precedenti a Parma - “Giacomo Balla, un universo di luce”: dal 10 ottobre 2025 al 1 febbraio 2026 il Palazzo del Governatore di Parma ospiterà, per la prima volta fuori da Roma, oltre 60 opere della Galleria Nazionale d’A ... Da firstonline.info

Cerca Video su questo argomento: Tutta Luce Scoprire Giacomo