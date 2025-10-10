Tra gli artisti che hanno avuto un’alta considerazione di loro stessi, Giacomo Balla (1871–1958) pare svettare su tutti, poiché amava definirsi “ il Leonardo da Vinci del XX secolo ”. Di sicuro fu uno dei top player dell’ epopea futurista, tant’è che da sempre una mostra di sue opere è considerata un evento. Accadrà nuovamente al Palazzo del Governatore di Parma, poiché fino al 1° febbraio 2026 è in programma Giacomo Balla, un universo di luce, attesissima esposizione che avrà il pregio di mostrare per la prima volta tutti i lavori e capolavori del grande artista fuori dalla sede romana di appartenenza, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutta la luce ancora da scoprire di Giacomo Balla: in mostra i capolavori (quasi) mai visti