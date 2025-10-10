Turismo gli operatori | Dal TTG 2025 segnali di contrazione per le città italiane anche per Napoli

Tempo di lettura: 4 minuti Dal TTG Travel Experience 2025 di Rimini arriva un segnale  in controtendenza  per le città turistiche italiane, e anche  Napoli mostra segni di una leggera flessione. Almeno è quanto emergerebbe secondo i principali operatori presenti in fiera, le grandi OTA e le agenzie di viaggio che segnalano un  calo della domanda  verso la destinazione partenopea. La responsabilità? “Una combinazione di fattori che hanno inciso sulla competitività del mercato: l’ aumento dei costi dei voli, in particolare sulle rotte nazionali e europee a medio raggio, e la  sostanziale parità dei prezzi  tra  bed & breakfast  e strutture alberghiere, che ha ridotto l’appeal della formula ‘breve soggiorno’ tipica del turismo urbano”, commenta  Roberta Conte,  owner  della  WorldTours. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

