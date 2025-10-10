Tempo di lettura: 4 minuti Dal TTG Travel Experience 2025 di Rimini arriva un segnale in controtendenza per le città turistiche italiane, e anche Napoli mostra segni di una leggera flessione. Almeno è quanto emergerebbe secondo i principali operatori presenti in fiera, le grandi OTA e le agenzie di viaggio che segnalano un calo della domanda verso la destinazione partenopea. La responsabilità? “Una combinazione di fattori che hanno inciso sulla competitività del mercato: l’ aumento dei costi dei voli, in particolare sulle rotte nazionali e europee a medio raggio, e la sostanziale parità dei prezzi tra bed & breakfast e strutture alberghiere, che ha ridotto l’appeal della formula ‘breve soggiorno’ tipica del turismo urbano”, commenta Roberta Conte, owner della WorldTours. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Turismo, gli operatori: “Dal TTG 2025 segnali di contrazione per le città italiane, anche per Napoli”