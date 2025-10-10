Turismo Agrigento protagonista al Travel Experience di Rimini col distretto Valle dei Templi

Bilancio positivo per la partecipazione della Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi al TTG Travel Experience di Rimini, dove la Sicilia si è presentata come destinazione capace di unire tradizione e innovazione nel turismo sostenibile.La Dmo ha posto l'accento sulla dieta mediterranea come.

