Turismo a Napoli anche per disabili Una road map illustrata alla Fiera di Rimini

“Napoli ha sempre dimostrato una particolare disposizione per l’inclusione sociale, è nel DNA di noi napoletani il concetto di accoglienza e solidarietà”. Con queste parole Vittorio Lepre, project manager dell’associazione cooperativa sociale onlus Cosy For You, in occasione dell’incontro con operatori turistici e giornalisti alla fiera TTG di Rimini, ha introdotto i progetti di turismo accessibile . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Turismo a Napoli anche per disabili. Una road map illustrata alla Fiera di Rimini

In questa notizia si parla di: turismo - napoli

Turismo, a luglio a Napoli presenze e prenotazioni dimezzate rispetto all’anno scorso

Turismo boom nel Sud Italia, crescita record di visitatori a Sorrento (+38%) e a Napoli (+26%)

Napoli Capitale del matrimonio e turismo, Tutto Sposi già 20.000 accessi

! Dall’8 al 10 ottobre | Padiglione C7 - Stand 234 Napoli si presenta alla più importante fiera del turismo B2B in Italia con una nuova energia e una visione chiara: il turismo - facebook.com Vai su Facebook

2025 anno da record per il turismo a Napoli, con la previsione di raggiungere entro la fine dell’anno i 20 milioni di visitatori. La città però ora è al bivio tra overtourism e l’opportunità di proporsi come cantiere culturale e artistico diffuso. - X Vai su X

Cosy For You: la fiera del turismo di Rimini, rilancia il turismo accessibile per la città di Napoli - «Napoli ha sempre dimostrato una particolare disposizione per l’inclusione sociale, è nel DNA di noi napoletani il concetto di accoglienza e solidarietà». Scrive ilmattino.it

Turismo accessibile, da Rimini i progetti per la città di Napoli - L'associazione cooperativa sociale onlus Cosy For You, alla fiera del turismo di Rimini, rilancia il turismo accessibile per la città di Napoli ... Come scrive alternativasostenibile.it