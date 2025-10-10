Turismo 2025 | IA in crescita e boom cicloturismo Ma resta il nodo balneari

Panorama.it | 10 ott 2025

Le preferenze dei viaggiatori italiani sono tra i temi affrontati ieri nella seconda giornata della fiera del Turismo a Rimini. Presente anche il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ha partecipato al convegno di Confcommercio e Confesercenti dedicato alle concessioni balneari. L’Ia e le preferenze dei viaggiatori italiani. I dati presentati dall’Osservatorio travel innovation della School of management del Politecnico di Milano mostrano che sempre più viaggiatori italiani utilizzano strumenti di intelligenza artificiale e chatbot per prendere ispirazione su mete: si tratta del 12%. 🔗 Leggi su Panorama.it

