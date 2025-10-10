Tumori nel Lazio sedentario il 26% della popolazione | Aiom e Sirm a Roma per Tennis&Friends
Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Nel Lazio il 26% della popolazione è sedentario e non pratica alcuna forma di sport o attività fisica. Una scelta molto pericolosa e sottovalutata, che può incrementare il rischio di una neoplasia. Non solo, un adulto su quattro fuma regolarmente. Il 22%, invece, consuma regolarmente alcol in quantità eccessiva. Per incentivare la prevenzione primaria ma anche l'adesione agli screening Aiom (Associazione italiana oncologia medica), Fondazione Aiom e Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica) partecipano a Tennis and Friends - Salute e Sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: tumori - lazio
Tumori, in Lazio 46mila ricoveri l'anno: al via 'Vaccinazione paziente oncologico'
Tumori, in Lazio 46mila ricoveri l’anno: al via ‘Vaccinazione paziente oncologico’
TUMORI EREDITARI. CONOSCERLI È IL PRIMO PASSO PER PROTEGGERSI Il 24 settembre l’installazione «Legami Unici» dell’artista bolognese Francesca Pasquali, già esposta al BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano, ha fatto tappa a Napoli, in Pia - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, nel Lazio sedentario il 26% della popolazione: Aiom e Sirm a Roma per Tennis&Friends - Cinieri (Fondazione Aiom): 'Oltre 32mila persone nella Regione vengono colpite da un tumore, la sedentarietà è un fattore di rischio' ... Da adnkronos.com