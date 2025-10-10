Tumori al policlinico un nuovo servizio per l' assistenza dei pazienti oncologici

Il policlinico Umberto I ha attivato un nuovo servizio per i malati oncologici. Si chiama Paco (Punto di accesso e continuità di cura oncologico-aziendale) e punta a rivoluzionare il modo in cui i pazienti con sospetto o diagnosi di tumore vengono accolti e accompagnati nel loro percorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

