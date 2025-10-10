Tumori | 11 giorni di visite gratis a Pesaro con Ant Ma le istituzioni non ci aiutano

Pesaro, 10 ottobre 2025 Un tour di 11 giornate dedicate alla prevenzione oncologica gratuita, per la diagnosi precoce dei tumori della pelle e della tiroide. E’ questo il progetto che la Banca di Pesaro, in collaborazione con Fondazione Ant Franco Pennuti, ha voluto dedicare alla cittadinanza per iniziare i festeggiamenti dei 120 anni di attività della banca, che ricadranno nel 2026. Una collaborazione, quella tra l’istituto ed Ant, che ormai va avanti da tempo ma che quest’anno ha deciso di rafforzarsi con 11 giornate di visite gratuite che partiranno lunedì (nell’articolo accantrp trovate il calendario). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

