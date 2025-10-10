Tumori | 11 giorni di visite gratis a Pesaro con Ant Ma le istituzioni non ci aiutano
Pesaro, 10 ottobre 2025 Un tour di 11 giornate dedicate alla prevenzione oncologica gratuita, per la diagnosi precoce dei tumori della pelle e della tiroide. E' questo il progetto che la Banca di Pesaro, in collaborazione con Fondazione Ant Franco Pennuti, ha voluto dedicare alla cittadinanza per iniziare i festeggiamenti dei 120 anni di attività della banca, che ricadranno nel 2026. Una collaborazione, quella tra l'istituto ed Ant, che ormai va avanti da tempo ma che quest'anno ha deciso di rafforzarsi con 11 giornate di visite gratuite che partiranno lunedì (nell'articolo accantrp trovate il calendario).
A Frosinone tre giorni dedicati alle visite gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo
Prevenzione tumori testa-collo: due giorni di controlli gratuiti all’ospedale di Pescara
Nei giorni 2 e 3 ottobre ACTO Toscana ha preso parte, con alcuni medici del nostro Comitato Tecnico Scientifico, alla due giorni formativa "Innovazione in oncologia: tumori della mammella e tumori ginecologici. Dalla ricerca traslazionale alla pratica clinica"
Tumori: 11 giorni di visite gratis a Pesaro con Ant. "Ma le istituzioni non ci aiutano" - Pesaro, 10 ottobre 2025 Un tour di 11 giornate dedicate alla prevenzione oncologica gratuita, per la diagnosi precoce dei tumori della pelle e della tiroide.
Tumori testa-collo. Il Lazio partecipa alla Campagna "Tieni la testa sul collo" con visite gratuite e infopoint a Roma e Latina