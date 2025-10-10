Tumore al seno le parole che curano | perché il supporto psicologico fa parte della guarigione
A ffrontare una diagnosi di tumore può avere un impatto profondo sul benessere psicologico. Paura, rabbia, ansia, ma anche depressione e sconforto sono emozioni comuni che possono emergere già nei primi momenti successivi alla diagnosi e persistere durante il percorso di cura. Ecco perché, da diversi anni, accanto alle classiche terapie farmacologiche, viene sempre più riconosciuta l’importanza del supporto psicologico, in un approccio di cura integrata. Jessie J rivela di avere un cancro al seno: «Sparirò per un po’, ma tornerò più forte» X La figura di riferimento in questi casi è lo psiconcologo, ovvero uno psicologo specializzato in particolare nel supporto dei pazienti oncologici e dei loro familiari o caregiver durante tutto il percorso di malattia, e anche negli anni che seguono la fine dei trattamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”
Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre
Tumore al seno, da Europa Donna Italia campagna per estendere screening
Ottobre è il Mese Internazionale della Consapevolezza sul Cancro al Seno. Il cancro al seno è il secondo tumore più diagnosticato al mondo e il tumore più comune che colpisce le donne. Non conosce confini e la diagnosi precoce è la migliore difesa.
Il tumore al seno è la forma di cancro più comune tra le donne e oggi sono circa 925.000 le donne che vivono in Italia dopo una diagnosi. Solo nel 2024 sono state stimate circa 53.686 nuove diagnosi di tumore alla mammella. I principali fattori di rischio sono l
Tumore al seno, rivoluzione terapeutica: con gli anticorpi coniugati si curano le forme più difficili - Fino a pochi anni fa, dopo la terapia ormonale, le possibilità di trattamento erano limitate quasi esclusivamente alla ... Secondo iodonna.it
Tumore seno. Unidici pazienti curate in Veneto correranno la maratona di New York - Zaia: “Undici soprano per un inno alla vita, alla bravura dei medici, alla qualità delle cure. Come scrive quotidianosanita.it