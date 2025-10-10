Tumore al seno le parole che curano | perché il supporto psicologico fa parte della guarigione

A ffrontare una diagnosi di tumore può avere un impatto profondo sul benessere psicologico. Paura, rabbia, ansia, ma anche depressione e sconforto sono emozioni comuni che possono emergere già nei primi momenti successivi alla diagnosi e persistere durante il percorso di cura. Ecco perché, da diversi anni, accanto alle classiche terapie farmacologiche, viene sempre più riconosciuta l’importanza del supporto psicologico, in un approccio di cura integrata. Jessie J rivela di avere un cancro al seno: «Sparirò per un po’, ma tornerò più forte» X La figura di riferimento in questi casi è lo psiconcologo, ovvero uno psicologo specializzato in particolare nel supporto dei pazienti oncologici e dei loro familiari o caregiver durante tutto il percorso di malattia, e anche negli anni che seguono la fine dei trattamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

