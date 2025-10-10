Tumore al seno le parole che curano | perché il supporto psicologico fa parte della guarigione

Iodonna.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ffrontare una diagnosi di tumore può avere un impatto profondo sul benessere psicologico. Paura, rabbia, ansia, ma anche depressione e sconforto sono emozioni comuni che possono emergere già nei primi momenti successivi alla diagnosi e persistere durante il percorso di cura. Ecco perché, da diversi anni, accanto alle classiche terapie farmacologiche, viene sempre più riconosciuta l’importanza del supporto psicologico, in un approccio di cura integrata. Jessie J rivela di avere un cancro al seno: «Sparirò per un po’, ma tornerò più forte» X La figura di riferimento in questi casi è lo psiconcologo, ovvero uno psicologo specializzato in particolare nel supporto dei pazienti oncologici e dei loro familiari o caregiver durante tutto il percorso di malattia, e anche negli anni che seguono la fine dei trattamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

tumore al seno le parole che curano perch233 il supporto psicologico fa parte della guarigione

© Iodonna.it - Tumore al seno, le parole che curano: perché il supporto psicologico fa parte della guarigione

In questa notizia si parla di: tumore - seno

Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”

Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre

Tumore al seno, da Europa Donna Italia campagna per estendere screening

Tumore al seno, rivoluzione terapeutica: con gli anticorpi coniugati si curano le forme più difficili - Fino a pochi anni fa, dopo la terapia ormonale, le possibilità di trattamento erano limitate quasi esclusivamente alla ... Secondo iodonna.it

Tumore seno. Unidici pazienti curate in Veneto correranno la maratona di New York - Zaia: “Undici soprano per un inno alla vita, alla bravura dei medici, alla qualità delle cure. Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Parole Curano