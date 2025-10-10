Tuffo nell’Oglio per scappare annega

IL DRAMMA. Tragedia nel fiume Oglio: i Vigili del fuoco mercoledì 8 ottobre hanno ripescato il corpo di un giovane nordafricano. Nel vedere i carabinieri si è gettato in acqua. Forse pensava di attraversare a nuoto, ma poi non è più riemerso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

