Tuchel vince ma non sorride | Triste non sentire Wembley i Gallesi sembravano di più
L'Inghilterra ha fatto il suo dovere. Forse anche di più. Tre gol in venti minuti, un derby chiuso prima ancora che iniziasse davvero, eppure qualcosa è mancato. Non sul campo, ma sugli spalti. Thomas Tuchel, alla fine dell'amichevole di Wembley vinta 3-0 contro il Galles, ha parlato a viso aperto: il tecnico tedesco non ha nascosto il proprio disappunto per l'atmosfera «spenta» dello stadio, pur in una serata che sulla carta avrebbe dovuto celebrare la forza ritrovata della sua squadra. Ne scrive i l Times. A Wembley 78mila spettatori ma era tutto silenzioso. «Abbiamo fatto di tutto per vincere — ha detto Tuchel —.
