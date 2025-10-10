Tuchel è un allenatore di passaggio perciò si consente di accusare gli inglesi di aver tifato poco la Nazionale Telegraph

L’Inghilterra ha battuto 3-0 il Galles ieri sera in un’amichevole che aveva però ben poco di amichevole, essendo un derby sempre molto sentito da quelle parti. Thomas Tuchel, commissario tecnico inglese, non ci ha pensato su due volte nel post-partita, dichiarando come i tifosi inglesi abbiano sostenuto poco la propria nazionale. Il giorno dopo sono piovute diverse critiche per l’allenatore. Leggi anche: Tuchel vince e attacca i tifosi: «Triste non sentire Wembley, i Gallesi sembravano di più» Tuchel critica i tifosi, la stampa non ci sta. Il Telegraph scrive: “Tuchel ha attaccato il suo esercito, i tifosi inglesi, additandoli di essere un po’ tristi per non aver sostenuto la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

