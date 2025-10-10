TU SI QUE VALES TERZA PUNTATA | TUTTI I VIP DELLA LIP SYNC BATTLE DI SABATO 11 OTTOBRE

Sabato 11 ottobre, in prima serata su Canale 5, l’appuntamento tv è con una nuova sorprendente puntata di “ Tu Sì Que Vales ” tra spettacolari performance di cantanti, acrobati, imitatori, giocolieri, ballerini e mentalisti. A condurre lo show l’affiatato trio formato: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In studio i “ fabulous five “: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Oltre a ricoprire il ruolo di giudici, sono pronti anche ad accendere il palco con esilaranti esibizioni in cui si divertono a vestire i panni di grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

