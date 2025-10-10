Tu Sì Que Vales | sabato 11 ottobre nuova puntata con sorprese e grandi ospiti

Tivvusia.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Tu Sì Que Vales, pronto a stupire il pubblico con una puntata ricca di spettacolo. Sul palco si alterneranno cantanti, acrobati, imitatori,. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

tu s236 que vales sabato 11 ottobre nuova puntata con sorprese e grandi ospiti

© Tivvusia.com - Tu Sì Que Vales: sabato 11 ottobre nuova puntata con sorprese e grandi ospiti

In questa notizia si parla di: vales - sabato

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5: chi vince?

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5 in prima serata: chi vince?

Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5 in prima serata: chi vince?

tu s236 que valesTu si que vales: riepilogo della prima puntata del 27 settembre 2025 - Paolo Bonolis new entry, Lip Sync Battle virale con Maria De Filippi e Vessicchio. Come scrive lifestyleblog.it

tu s236 que valesTu si que vales 2025, tutto sul talent show - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tu S236 Que Vales