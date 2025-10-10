TS – Sbravati tutta la soddisfazione per il Genoa
2025-10-10 10:54:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Se il presente in casa Genoa fa paura, in termini di risultati, il futuro invece è sempre più roseo, anzi verde. Il gol di Ekhator al Maradona è la punta di un iceberg che parte dalla recente Badia, la nuova casa per il settore giovanile appena inaugurata e prosegue con i tanti giovani che si stanno mettendo in luce. Se in prima squadra ci sono tre 2006 come Ekhator, Fini e Venturino e l'ex Ahanor, 2008, ha esordito in Champions con l'Atalanta, in tanti si stanno facendo notare nella Primavera rossoblù capolista e Vieira li segue con attenzione.
Spazio ai giovani, spirito di appartenenza, e un Genoa Primavera che non smette di stupire. Jacopo Sbravati, tecnico dei Grifoncini, racconta al Secolo XIX un inizio di stagione da imbattuti: 17 punti, primo posto solitario e un'identità che cresce partita dopo partita.