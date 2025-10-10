Trump | valuto un massiccio aumento dei dazi contro la Cina

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 10 ttobre 2025 – "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti". Lo scrive Donald Trump su Truth accusando Pechino di "atti ostili". Il tycoon ha affermato di non avere più motivo di incontrare il suo omologo Xi Jinping in Corea del Sud, come inizialmente previsto tra due settimane.  Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

