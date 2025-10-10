Trump | valuto un massiccio aumento dei dazi contro la Cina

Washington, 10 ttobre 2025 – "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti". Lo scrive Donald Trump su Truth accusando Pechino di "atti ostili". Il tycoon ha affermato di non avere più motivo di incontrare il suo omologo Xi Jinping in Corea del Sud, come inizialmente previsto tra due settimane.

Trump a Powell: «Tagli i tassi ora, valuto causa contro di lui». Nuovo attacco dopo i dati (positivi) sull'inflazione

Trump contro Powell: “Tagli i tassi, valuto causa contro di lui”

Trump “Valuto causa contro presidente Fed Powell”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la Cina per essere diventata "molto ostile" e ha affermato di non avere più motivo di incontrare il suo omologo Xi Jinping in Corea del Sud

"Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti".