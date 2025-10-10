Trump | valuto massiccio aumento di dazi contro la Cina

Washington, 10 ttobre 2025 – "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti". Lo scrive Donald Trump su Truth accusando Pechino di "atti ostili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trump valuto massiccio aumentoTrump: 'Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi' - Wall Street gira in calo con Donald Trump che minaccia un aumento significativo dei dazi contro la Cina. Lo riporta ansa.it

trump valuto massiccio aumentoL’ira di Trump sulla Cina: «È ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi». Cancellato l’incontro con Xi. Wall Street in calo - «Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti», ha scritto Donald Trump su Truth accusando Pechino di «atti ostili». Come scrive msn.com

