Trump | valuto massiccio aumento di dazi contro la Cina
Washington, 10 ttobre 2025 – "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti". Lo scrive Donald Trump su Truth accusando Pechino di "atti ostili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - valuto
Trump a Powell: «Tagli i tassi ora, valuto causa contro di lui». Nuovo attacco dopo i dati (positivi) sull'inflazione
Trump contro Powell: “Tagli i tassi, valuto causa contro di lui”
Trump “Valuto causa contro presidente Fed Powell”
L'Illinois in galera! Trump attacca i leader democratici dello stato che non proteggono l'Ice. Lo stato e la città di Chicago hanno sporto denuncia per bloccare l’invio di soldati, voluto dal presidente. - facebook.com Vai su Facebook
#Tv2000 - #Ucraina, nuova ondata di #attacchi. #Trump valuta invio missili #Tomahawk #7ottobre #Tv2000 #Russia #Putin #UkraineRussiaWar @tg2000it - X Vai su X
Trump: 'Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi' - Wall Street gira in calo con Donald Trump che minaccia un aumento significativo dei dazi contro la Cina. Lo riporta ansa.it
L’ira di Trump sulla Cina: «È ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi». Cancellato l’incontro con Xi. Wall Street in calo - «Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti», ha scritto Donald Trump su Truth accusando Pechino di «atti ostili». Come scrive msn.com