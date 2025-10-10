Trump senza Nobel la Norvegia teme ritorsioni per il ‘premio negato’
(Adnkronos) – "Gli Stati Uniti puniranno la Norvegia se Trump non riceverà il Nobel per la Pace?". Così si chiedeva la principale emittente norvegese, Nrk, poco prima che il comitato di Oslo annunciasse la decisione di conferire a Maria Corina Machado, la leader dell'opposizione venezuelana, il riconoscimento, una decisione i che i media norvegesi temono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
