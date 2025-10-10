Trump sembra deciso a fare sul serio anche sull’Ucraina ma non sappiamo se durerà
Rados?aw Sikorski, vice primo ministro e ministro degli Esteri della Polonia, apre il suo articolo sul New York Times con un detto: «Ogni amministrazione americana scopre la Russia da capo». Quasi tutti i presidenti degli ultimi decenni, spiega, sono entrati alla Casa Bianca sperando in un nuovo inizio, ma «il risultato è sempre stato lo stesso: più si offre a Mosca, più questa pretende». Chissà che il momento della consapevolezza non sia finalmente arrivato anche per Donald Trump, che dopo avere mediato con successo, almeno fin qui, lo storico accordo tra Israele e Hamas, sembrerebbe quasi avere deciso di fare sul serio pure sulla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
