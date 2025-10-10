“Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all’Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo “. Con questo messaggio su Truth il presidente Usa Donald Trump ha aperto un nuovo fronte della guerra commerciale con la Cina. Non solo, perché Trump ha anche minacciato nuovi provvedimenti: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti”. È la risposta della Casa Bianca alla stretta di Pechino sull’export delle terre rare e alla tassa sulle navi americane. Una mossa dirompente, che per il momento fa saltare l’atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, previsto per il 31 ottobre e il primo novembre a Gyeongju, in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump rompe con la Cina: “Valuto un massiccio aumento dei dazi”. Salta l’incontro con Xi Jinping, Borse in rosso