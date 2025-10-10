Trump non ha vinto il Nobel per la pace
Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato a María Corina Machado. L'annuncio è stato fatto oggi, 10 ottobre. Niente premio quindi per il presidente americano Donald Trump, che non ha mai fatto mistero di sperare nel premio soprattutto dopo il recente accordo per la pace a Gaza siglato da. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: trump - vinto
Chi ha vinto e chi ha perso la partita dei dazi: Trump, von der Leyen e Germania esultano. E gli altri?
Sui dazi di Trump l’Europa non ha vinto, ma gli Usa hanno perso
«Putin? Non ha già vinto. Ha bisogno di Trump e dovrà cedere qualcosa. Il leader Usa può convincerlo tra minacce e lusinghe»
Bei ricordi di brutti ricordi Repost from @vascorossi • La Meloni ha vinto le elezioni. «Vero. Ora forse le vince pure Trump. La verità è che la democrazia funziona solo con una popolazione informata in modo plurale e possibilmente non strumentale. E comunq - facebook.com Vai su Facebook
Trump: "L'Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell'Ue. Se la Russia fosse una potenza militare importante avrebbe vinto il conflitto in meno di una settimana". Zelensky: "Sorpreso da Trump. Positivo voglia sostenerci per la fine della guerra" - X Vai su X
Trump non ha vinto, il Nobel per la Pace va a Maria Corina Machado - Il premio tanto reclamato dal Presidente Usa è infine andato alla "leader delle forze democratiche del Venezuela" ... dire.it scrive
Trump non ha vinto il Nobel per la pace - Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato a María Corina Machado. Secondo today.it