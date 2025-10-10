Donald Trump ha minacciato un nuovo giro di vite commerciale contro la Cina, annunciando su Truth Social di stare «valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti». Il presidente americano accusa Pechino di «atti ostili» dopo la decisione del governo cinese di ampliare i controlli sulle esportazioni di terre rare, i minerali indispensabili per i settori tecnologico, energetico e della difesa. Anche l’Ue si è detta preoccupata per la mossa. La Cina produce oltre il 90 per cento delle terre rare mondiali e la mossa è stata interpretata come un tentativo di esercitare pressione su Washington in vista della scadenza della tregua commerciale tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump minaccia dazi contro la Cina: «Da Pechino atti ostili»