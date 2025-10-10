Trump minaccia dazi contro la Cina | Da Pechino atti ostili
Donald Trump ha minacciato un nuovo giro di vite commerciale contro la Cina, annunciando su Truth Social di stare «valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti». Il presidente americano accusa Pechino di «atti ostili» dopo la decisione del governo cinese di ampliare i controlli sulle esportazioni di terre rare, i minerali indispensabili per i settori tecnologico, energetico e della difesa. Anche l’Ue si è detta preoccupata per la mossa. La Cina produce oltre il 90 per cento delle terre rare mondiali e la mossa è stata interpretata come un tentativo di esercitare pressione su Washington in vista della scadenza della tregua commerciale tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: trump - minaccia
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”
Messico in debito di milioni di metri cubi di acqua verso gli Usa. Trump minaccia dazi e sanzioni
#Trump accusa la #Cina di ostilità commerciale, minaccia #dazi e cancella l’incontro con #XiJinping . I mercati vanno giù - X Vai su X
Trump minaccia, le aziende rispondono. La nota azienda di pasta del Molise ha già un'idea di come risolvere il problema dei nuovi potenziali dazi alla radice. - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia dazi contro la Cina: «Da Pechino atti ostili» - Donald Trump ha minacciato un aumento dei dazi sui prodotti cinesi dopo le nuove restrizioni della Cina sulle terre rare. Segnala msn.com
Trump: 'Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi' - Wall Street gira in calo con Donald Trump che minaccia un aumento significativo dei dazi contro la Cina. ansa.it scrive