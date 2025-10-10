Trump lunedì in Israele per visita lampo discorso tycoon alla Knesset dopo firma su piano di pace Witkoff-Kushner alla cerimonia in Egitto

Trump arriverà in Israele lunedì mattina, con un volo che atterrerà poco dopo le 9 (le 8 in Italia), dove sarà accolto da una cerimonia formale all’aeroporto Ben Gurion. Da lì, il leader repubblicano si recherà direttamente alla Knesset per pronunciare un discorso Donald Trump atterrerà all’a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump lunedì in Israele per “visita lampo”, discorso tycoon alla Knesset dopo firma su “piano di pace”, Witkoff-Kushner alla cerimonia in Egitto

Trump in Israele lunedì mattina, massima allerta - L'Idf prevede di completare il ritiro delle truppe verso le linee di schieramento concordate a Gaza, come parte dell'accordo con Hamas, a mezzogiorno.

Israele: Annullato evento per l'arrivo del Presidente Trump, ipotesi di visita domenica - La presidenza dello Stato d'Israele ha confermato l'imminente arrivo del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ...

