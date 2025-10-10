Trump lunedì in Israele per visita lampo discorso tycoon alla Knesset dopo firma su piano di pace Witkoff-Kushner alla cerimonia in Egitto
Trump arriverà in Israele lunedì mattina, con un volo che atterrerà poco dopo le 9 (le 8 in Italia), dove sarà accolto da una cerimonia formale all’aeroporto Ben Gurion. Da lì, il leader repubblicano si recherà direttamente alla Knesset per pronunciare un discorso Donald Trump atterrerà all’a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - luned
+++ +++ Firmato l’accordo su Gaza. Trump: “Ostaggi liberi da lunedì”. Tregua dopo l’ok del governo israeliano. L’Idf si prepara a ritiro https://gazzettadelsud.it/?p=2112017 - facebook.com Vai su Facebook
Trump: "Parlerò alla Knesset se vogliono. Ostaggi liberi lunedì o martedì" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/09/firmato-laccordo-su-gaza.-trump-ostaggi-liberi-da-lunedi_5b730d54-459f-4f6a-8141-9f986bdb6d5f.html… - X Vai su X
Trump in Israele lunedì mattina, massima allerta - L'Idf prevede di completare il ritiro delle truppe verso le linee di schieramento concordate a Gaza, come parte dell'accordo con Hamas, a mezzogiorno. Segnala ansa.it
Israele: Annullato evento per l’arrivo del Presidente Trump, ipotesi di visita domenica - La presidenza dello Stato d'Israele ha confermato l'imminente arrivo del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ... ilmetropolitano.it scrive