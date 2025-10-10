Trump licenzia lavoratori federali durante lo shutdown | è la prima volta
Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, la Casa Bianca ha iniziato a licenziare lavoratori federali durante lo shutdown, il periodo di tempo in cui vengono sospese le attività federali perché il Congresso non è riuscito ad approvare la legge di bilancio. Il governo Trump ha avviato le cosiddette “RIF” – reductions in force – cioè licenziamenti permanenti, annunciati dal direttore dell’Ufficio per la gestione e il bilancio Russell Vought. La misura, che secondo fonti interne potrebbe coinvolgere migliaia di dipendenti, segna una netta rottura con il passato: nei precedenti shutdown, i lavoratori erano stati messi in congedo temporaneo ( furlough ), non licenziati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
