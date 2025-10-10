Trump | La Spagna forse dovrebbe essere espulsa dalla Nato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 10 ottobre 2025 "La Spagna si è rifiutata di aumentare le spese per la difesa al 5% del Pil. Forse dovrebbe essere buttata fuori dalla Nato", lo ha detto il Presidente usa Donald Trump ricevendo il premier finlandese Stubb alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

