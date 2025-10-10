Trump incassa il successo pretende il Nobel come Obama L’americanista | con Putin sarà diverso

Roma, 10 ottobre 2025 –  Al momento dev’essere accolta come una storica intesa su Gaza tra Israele e Hamas, ma sulla sua effettiva solidità e sugli sviluppi futuri secondo Raffaella Baritono, professoressa di Storia e Politica degli Stati Uniti dell’Università di Bologna, bisogna andare ancora piuttosto cauti. Professoressa, è un successo diplomatico di Donald Trump? “Allo stato attuale sembra un successo, quantomeno nella promessa di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi. Bisognerà però aspettare l’evolversi della situazione per capire se si tratta anche di un successo per una pace duratura e per un riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

