Trump incassa il successo pretende il Nobel come Obama L’americanista | con Putin sarà diverso
Roma, 10 ottobre 2025 – Al momento dev’essere accolta come una storica intesa su Gaza tra Israele e Hamas, ma sulla sua effettiva solidità e sugli sviluppi futuri secondo Raffaella Baritono, professoressa di Storia e Politica degli Stati Uniti dell’Università di Bologna, bisogna andare ancora piuttosto cauti. Professoressa, è un successo diplomatico di Donald Trump? “Allo stato attuale sembra un successo, quantomeno nella promessa di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi. Bisognerà però aspettare l’evolversi della situazione per capire se si tratta anche di un successo per una pace duratura e per un riconoscimento dello Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Trump firma un maxi accordo col Giappone: giù i dazi, su gli investimenti. L’America incassa 550 miliardi, l’Ue attende il suo turno
Ucraina: Trump non incassa la tregua. “Putin vuole il Donbass”. Lunedì Zelensky a Washington. Invitati i leader europei
Ora Trump intima a Big Pharma di mostrare i dati sui vaccini anti Covid. “Fu un successo, giustificatelo!” - “È molto importante che le aziende farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci contro il Covid. Segnala blitzquotidiano.it
Vaccini. Trump: “Aziende farmaceutiche spieghino il successo degli anti-Covid” - Il Presidente Usa: “È molto importante che le case farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci Covid. Segnala quotidianosanita.it