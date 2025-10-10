Trump il risolutore senza Nobel
Mesi fa, nella stessa Casa Bianca dalla quale ha annunciato, per primo, che una tregua in Medio Oriente era finalmente possibile, il presidente americano Donald Trump diceva: "Non mi daranno il Nobel per la Pace. Me lo merito, ma non me lo daranno". Era vero: ma difficilmente il poter affermare "Avevo ragione io" gli basterà ora come premio di consolazione. E così, pur sventolando l'accordo firmato su Gaza, dovrà attendere l'anno prossimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
trump - risolutore
Penso che chiunque su questa terra possa e debba dire grazie al Presidente Trump. È cominciato un percorso che fino alla settimana scorsa era impensabile. E non sono state le barche a vela a risolvere il problema, ma la diplomazia, il lavoro e la fatica. Sper - X Vai su X
