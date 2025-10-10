Trump il risolutore senza Nobel

Mesi fa, nella stessa Casa Bianca dalla quale ha annunciato, per primo, che una tregua in Medio Oriente era finalmente possibile, il presidente americano Donald Trump diceva: "Non mi daranno il Nobel per la Pace. Me lo merito, ma non me lo daranno". Era vero: ma difficilmente il poter affermare "Avevo ragione io" gli basterà ora come premio di consolazione. E così, pur sventolando l'accordo firmato su Gaza, dovrà attendere l'anno prossimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

