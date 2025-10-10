Trump sì o Trump no? Riuscirà il presidente americano che sostiene di aver fatto finire 7 guerre in 7 mesi a vincere il prestigioso Premio Nobel per la pace? Non è così semplice. A decidere non sarà un gruppo qualsiasi ma una ristretta cerchia di cinque persone. La decisione, che sarà annunciata oggi intorno alle 11:00, presso il Norwegian Nobel Institute di Oslo, è nelle mani di un comitato eletto dal parlamento norvegese e incaricato di identificare “la persona che avrà compiuto il lavoro migliore o più significativo per la fraternità tra le nazioni, l’abolizione o la riduzione degli eserciti permanenti e per la promozione di congressi per la pace”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump, il Nobel per la pace e i cinque saggi di Oslo: chi sono i giudici che possono cambiare la storia (nel bene o nel male)