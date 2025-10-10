Il presidente americano Donald Trump ha affermato che “forse dovremmo espellere la Spagna dalla NATO” perché la Spagna è “l’unica” tra gli alleati a non aderire al nuovo obiettivo di spesa militare del 5% del PIL. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato una minaccia senza precedenti: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump: “Forse dovremmo espellere la Spagna dalla NATO”