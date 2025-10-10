Trump e la teoria del pazzo cos’è la Madman theory e come il presidente Usa la sta usando per ottenere ciò che vuole

Come si vince contro chi è disposto a tutto? Se si ha di fronte un avversario che decide le sue mosse future in maniera del tutto irrazionale? Sono due delle domande alla base di quella che sembra essere l’assodata strategia geopolitica di Donald Trump. È nota come la madman theory, «teoria del pazzo», e consiste proprio nella sua interpretazione più letterale: fingersi talmente pazzi da rendere credibili minacce che, in condizioni normali, non starebbero né in cielo né in terra. E spaventare a tal punto il nemico da fargli abbandonare il tavolo prima che giochi la mano vincente. Cos’è la teoria del pazzo . 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - teoria

Trump, spuntano i lividi sospetti. La Casa Bianca stronca ogni teoria: "Ottima salute"

Putin-Trump, torna la teoria del complotto: "Quello non è lo Zar"

Donald Trump è morto: la teoria social basata sulla pizza, sul fondotinta e sui Simpson

#Hamas ha accettato il piano di #Trump per il cessate il fuoco, ma gli attacchi israeliani non si sono ancora fermati. La risposta è arrivata venerdì e, in teoria, secondo il punto 3 del piano di pace, in quel momento si sarebbero dovute interrompere le ostilità. Ha - X Vai su X

#Hamas ha accettato il piano di #Trump per il cessate il fuoco, ma gli attacchi israeliani non si sono ancora fermati. La risposta è arrivata venerdì e, in teoria, secondo il punto 3 del piano di pace, in quel momento si sarebbero dovute interrompere le ostilità. Ha - facebook.com Vai su Facebook

Trump e la “teoria del pazzo”, cos’è la “Madman theory” e come il presidente Usa la sta usando per ottenere ciò che vuole - Sono due delle domande alla base di quella che sembra essere l’assodata strategia geopolitica di Donald Trump. open.online scrive

Cos'è la «teoria del pazzo», rilanciata da Trump: «Spaventare a morte, per vincere senza combattere» - Una strategia antica basata sull’idea di far credere agli avversari che un leader sia disposto a tutto per intimorire gli avversari e ottenere vantaggi senza combattere ... Lo riporta msn.com