Roma, 10 ottobre 2025 – Il Nobel per la Pace è andato a María Corina Machado, attivista venezuelana per i diritti umani, e non a Donald Trump, sebbene lui stesso avesse apertamente preteso di meritarsi il prestigioso riconoscimento, soprattutto dopo aver favorito l’accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi tra Hamas e Israele. Inevitabile dunque il risentimento della Casa Bianca che oggi ha affermato come “il Comitato Nobel ha dimostrato di anteporre la politica alla pace” in risposta all'annuncio dell'attribuzione del premio del 2025 alla leader dell'opposizione in Venezuela. In un post su X, il direttoe delle Comunicazioni della Casa Bianca Steven Cheung scrive che il presidente degli Stati Uniti " continuerà a stringere accordi di pace, porre fine alle guerre e salvare vite umane". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump e la delusione per il Nobel mancato, la Casa Bianca: “Continuerà a fare accordi per la pace e a salvare vite”