Trump | Difenderei la Finlandia vigorosamente da attacco russo ma non credo che accadrà – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 10 ottobre 2025 "Sì, sì, lo farei. Penso che le probabilità che ciò accada siano molto, molto, molto basse. Difenderei la Finlandia vigorosamente in caso di attacco di Putin", lo ha detto il Presidente usa Donald Trump ricevendo il premier finlandese Stubb alla Casa Bianca.