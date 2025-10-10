Trump | Cina ostile valutiamo dazi massici Xi? Non ho più motivo di incontrarlo Le terre rare e il colloquio saltato cosa è successo
E' di nuovo guerra dei dazi tra Usa e Cina. La minaccia arriva da Trump, che su Truth accusa Pechino di «atti ostili». «Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo”
Casu (Pd) a TPI: “Tra Trump e Musk, il Governo non sa più a chi inchinarsi. Ma il futuro è l’indipendenza digitale dell’Italia e dell’Europa da Usa e Cina”
