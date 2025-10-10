E' di nuovo guerra dei dazi tra Usa e Cina. La minaccia arriva da Trump, che su Truth accusa Pechino di «atti ostili». «Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump: «Cina ostile, valutiamo dazi massici. Xi? Non ho più motivo di incontrarlo». Le terre rare e il colloquio saltato, cosa è successo