Trump avverte Cina | valuto aumento dazi

Servizitelevideo.rai.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.00 "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti". Così il presidente Usa Trump su Truth accusando Pechino di "atti ostili". "Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo", ha detto Trump. Le parole di Trump dopo che la Cina ha limitato le esportazioni di terre rare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - avverte

Trump avverte Putin: “Sono molto deluso”

Trump avverte ancora Putin: “Sanzionerò la Russia se non ferma la guerra entro dieci giorni”

Dazi, è corsa all’accordo dell’ultimo minuto: «Pioggia di telefonate a Trump». Il tycoon avverte Big Pharma: «Abbassate i prezzi o pagherete»

trump avverte cina valutoTrump: 'Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi' - Wall Street gira in calo con Donald Trump che minaccia un aumento significativo dei dazi contro la Cina. Si legge su ansa.it

trump avverte cina valutoDazi, Trump: “Cina ostile, valuto aumento tariffe e non incontrerò Xi” - Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre ... Secondo lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Avverte Cina Valuto