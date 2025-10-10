Trump avverte Cina | valuto aumento dazi

18.00 "Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti". Così il presidente Usa Trump su Truth accusando Pechino di "atti ostili". "Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo", ha detto Trump. Le parole di Trump dopo che la Cina ha limitato le esportazioni di terre rare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - avverte

Trump avverte Putin: “Sono molto deluso”

Trump avverte ancora Putin: “Sanzionerò la Russia se non ferma la guerra entro dieci giorni”

Dazi, è corsa all’accordo dell’ultimo minuto: «Pioggia di telefonate a Trump». Il tycoon avverte Big Pharma: «Abbassate i prezzi o pagherete»

UCRAINA | Mosca avverte: 'Esaurito lo slancio dei colloqui Trump-Putin in Alaska, colpa degli europei. Soluzione del conflitto più lontana, nel vecchio Continente attività distruttive' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Mosca avverte: 'Esaurito lo slancio dei colloqui Trump-Putin in Alaska, colpa degli europei. Soluzione del conflitto più lontana, nel vecchio Continente attività distruttive' #ANSA - X Vai su X

Trump: 'Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi' - Wall Street gira in calo con Donald Trump che minaccia un aumento significativo dei dazi contro la Cina. Si legge su ansa.it

Dazi, Trump: “Cina ostile, valuto aumento tariffe e non incontrerò Xi” - Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre ... Secondo lapresse.it