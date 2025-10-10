Trump attacca la Cina | Da novembre dazi aggiuntivi del 100% Cancellato il vertice con Xi
"In Cina stanno accadendo cose davvero strane! Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le Terre Rare, e praticamente su qualsiasi altra cosa gli venga in mente, anche se non è fabbricata in Cina". Con queste parole, in un post su Truth, Donald Trump denuncia quella che definisce una mossa “senza precedenti” da parte di Pechino. Negli ultimi giorni, il Ministero del Commercio cinese ha introdotto una stretta sui controlli all’export di terre rare e tecnologie correlate, estendendo il raggio d’azione delle restrizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
