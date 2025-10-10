Trump attacca la Cina | Da novembre dazi aggiuntivi del 100% Cancellato il vertice con Xi

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In Cina stanno accadendo cose davvero strane! Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le Terre Rare, e praticamente su qualsiasi altra cosa gli venga in mente, anche se non è fabbricata in Cina". Con queste parole, in un post su Truth, Donald Trump denuncia quella che definisce una mossa “senza precedenti” da parte di Pechino. Negli ultimi giorni, il Ministero del Commercio cinese ha introdotto una stretta sui controlli all’export di terre rare e tecnologie correlate, estendendo il raggio d’azione delle restrizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump attacca la cina da novembre dazi aggiuntivi del 100 cancellato il vertice con xi

© Ilgiornale.it - Trump attacca la Cina: “Da novembre dazi aggiuntivi del 100%”. Cancellato il vertice con Xi

In questa notizia si parla di: trump - attacca

Trump attacca sentenza contro dazi, invoca Corte suprema

Trump ritira gli USA dall’Unesco e attacca: “Sono pro-Cina, hanno posizioni anti-americane, anti-israeliane e promuovono agenda woke"

Donald Trump, Alan Cumming lo attacca in tv: “Gli stupratori sono trattati meglio delle persone trans”

trump attacca cina novembreTrump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” ... Segnala tg24.sky.it

trump attacca cina novembreTrump minaccia la Cina: “Valuto un massiccio aumento dei dazi”. Salta l’incontro con Xi Jinping, Borse in rosso - Il presidente degli Usa replica duramente alla stretta di Pechino sull’export delle terre rare: "È stata una vera sorpresa, non solo per me, questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla" “Avrei ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Attacca Cina Novembre