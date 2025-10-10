Trump annuncia ulteriori dazi del 100% sulla Cina dal primo novembre | Xi? Non ho più motivo di incontrarlo

Ilmattino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di nuovo guerra dei dazi tra Usa e Cina. Donald Trump annuncia ulteriori dazi del 100% sulla Cina a partire dal primo di novembre. In un post sul suo social Truth, il presidente annuncia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

trump annuncia ulteriori dazi del 100 sulla cina dal primo novembre xi non ho pi249 motivo di incontrarlo

© Ilmattino.it - Trump annuncia ulteriori dazi del 100% sulla Cina dal primo novembre: «Xi? Non ho più motivo di incontrarlo»

In questa notizia si parla di: trump - annuncia

Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

trump annuncia ulteriori daziTrump annuncia, ulteriori dazi del 100% sulla Cina - In un post sul suo social Truth, il presidente annuncia anche che dal primo novembre imporrà controlli all'exp ... Si legge su quotidiano.net

trump annuncia ulteriori daziTrump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Annuncia Ulteriori Dazi