Trump accusa Xi Jinping di voler ‘intasare’ il mercato delle terre rare | Sto valutando un aumento dei dazi

"Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo", ha scritto Donald Trump, spiegando quindi di non voler più lasciare aperti i canali di comunicazione diretti tra le due presidenze. Al centro della polemica c'è una stretta di Pechino sul commercio delle terre rare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump accusa Xi Jinping di voler ‘intasare’ il mercato delle terre rare: “Sto valutando un aumento dei dazi”

In questa notizia si parla di: trump - accusa

Frode elettorale, Trump accusa Obama

Trump accusa Pelosi di insider trading

Il Wall Street Journal accusa Trump per una ‘lettera oscena’ a Epstein: il presidente Usa nega e minaccia causa

#Trump accusa la #Cina di ostilità commerciale, minaccia #dazi e cancella l’incontro con #XiJinping . I mercati vanno giù - X Vai su X

La procuratrice generale di New York #LetitiaJames è stata incriminata è stata incriminata per frode bancaria. James, che ha condotto un'indagine civile per frode contro #Trump nel 2023 ha accusato il presidente Usa : "Disperata strumentalizzazione del siste - facebook.com Vai su Facebook

Trump: «Cina ostile, valutiamo dazi massicci. Xi? Non ho più motivo di incontrarlo». Le terre rare e il colloquio saltato, cosa è successo - La minaccia arriva da Trump, che su Truth accusa Pechino di «atti ostili». Come scrive ilmattino.it

Trump minaccia massicci dazi sulla Cina e possibile stop al vertice con Xi Jinping - Il presidente Usa ha accusato la Cina di essersi resa «molto ostile», citando in particolare la recente decisione di imporre controlli alle esportazioni di minerali critici. Riporta milanofinanza.it