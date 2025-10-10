Trump accusa Xi Jinping di voler ‘intasare’ il mercato delle terre rare | Sto valutando un aumento dei dazi

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo", ha scritto Donald Trump, spiegando quindi di non voler più lasciare aperti i canali di comunicazione diretti tra le due presidenze. Al centro della polemica c'è una stretta di Pechino sul commercio delle terre rare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump accusa xi jinping di voler 8216intasare8217 il mercato delle terre rare sto valutando un aumento dei dazi

© Ildifforme.it - Trump accusa Xi Jinping di voler ‘intasare’ il mercato delle terre rare: “Sto valutando un aumento dei dazi”

In questa notizia si parla di: trump - accusa

Frode elettorale, Trump accusa Obama

Trump accusa Pelosi di insider trading

Il Wall Street Journal accusa Trump per una ‘lettera oscena’ a Epstein: il presidente Usa nega e minaccia causa

trump accusa xi jinpingTrump: «Cina ostile, valutiamo dazi massicci. Xi? Non ho più motivo di incontrarlo». Le terre rare e il colloquio saltato, cosa è successo - La minaccia arriva da Trump, che su Truth accusa Pechino di «atti ostili». Come scrive ilmattino.it

trump accusa xi jinpingTrump minaccia massicci dazi sulla Cina e possibile stop al vertice con Xi Jinping - Il presidente Usa ha accusato la Cina di essersi resa «molto ostile», citando in particolare la recente decisione di imporre controlli alle esportazioni di minerali critici. Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Accusa Xi Jinping