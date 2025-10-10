Trump accusa la Cina di atti ostili

Trump sta spingendo per impedire alle compagnie aeree cinesi di sorvolare la Russia sulle rotte da e per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump accusa la Cina di “atti ostili”

In questa notizia si parla di: trump - accusa

Frode elettorale, Trump accusa Obama

Trump accusa Pelosi di insider trading

Il Wall Street Journal accusa Trump per una ‘lettera oscena’ a Epstein: il presidente Usa nega e minaccia causa

#Trump accusa la #Cina di ostilità commerciale, minaccia #dazi e cancella l’incontro con #XiJinping . I mercati vanno giù - X Vai su X

La procuratrice generale di New York #LetitiaJames è stata incriminata è stata incriminata per frode bancaria. James, che ha condotto un'indagine civile per frode contro #Trump nel 2023 ha accusato il presidente Usa : "Disperata strumentalizzazione del siste - facebook.com Vai su Facebook

Trump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” ... Si legge su tg24.sky.it

Trump: «Cina ostile, valutiamo dazi massicci. Xi? Non ho più motivo di incontrarlo». Le terre rare e il colloquio saltato, cosa è successo - La minaccia arriva da Trump, che su Truth accusa Pechino di «atti ostili». ilmattino.it scrive