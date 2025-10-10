Truffa del finto sms rubati 40mila euro a un pensionato di Scorzè

Un messaggio costato molto caro. La truffa del finto sms è andata ancora una volta a segno, la vittima un pensionato di Scorzè, che si è visto rubare 40mila euro dal proprio conto corrente.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayIl modus operandi è quello consolidato: l'utente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altra truffa del finto bancario: “Deve mettere al sicuro i soldi”. E spariscono più di 20mila euro

Truffa del finto carabiniere, anziana lo fa arrestare

Finto maresciallo tenta la truffa

Attenti al finto sms della banca: è così che vi svuotano il conto corrente

Come funziona la truffa della finta chiamata Amazon e perché è facile cascarci - E per chi è solito acquistare sulla nota piattaforma può essere davvero un problema. Scrive quicomo.it