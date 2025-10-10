Truffa del finto sms rubati 40mila euro a un pensionato di Scorzè

Veneziatoday.it | 10 ott 2025

Un messaggio costato molto caro. La truffa del finto sms è andata ancora una volta a segno, la vittima un pensionato di Scorzè, che si è visto rubare 40mila euro dal proprio conto corrente.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayIl modus operandi è quello consolidato: l'utente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

