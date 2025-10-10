Trovato morto in casa Improvviso lutto nel mondo del giornalismo italiano

Grande commozione per la morte improvvisa del 40enne giornalista e figura molto conosciuta nella comunità. Purtroppo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Ventina, nella mattinata di oggi. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. La notizia ha scosso profondamente la città e l’intera Diocesi di Como, dove l’uomo era apprezzato per la sua dedizione al lavoro, la fede e l’impegno sociale. La scoperta del corpo è avvenuta dopo che, nella mattinata, il giornalista non si era presentato a San Giacomo Filippo, in Valchiavenna, dove era atteso per partecipare alla celebrazione della memoria dell’Apparizione della Vergine al Santuario di Gallivaggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it