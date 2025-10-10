Trovato il drago che mancava all’evoluzione | 193 milioni di anni dopo riappare il mostro dei mari

Un team di scienziati dell’Università di Manchester ha finalmente identificato la vera natura di uno scheletro fossile eccezionale, scoperto nel 2001 lungo la celebre Jurassic Coast nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il protagonista di questa scoperta è uno ittiosauro preistorico battezzato Xiphodracon, un nome che deriva dal greco e significa letteralmente “Drago Spada”. L’esemplare risale al periodo Pliensbachiano, vissuto tra 193 e 184 milioni di anni fa, un’epoca cruciale per l’evoluzione degli ittiosauri. Si tratta di un rettile marino lungo circa tre metri che nuotava negli antichi oceani cacciando pesci e calamari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

