Trovato il drago che mancava all’evoluzione | 193 milioni di anni dopo riappare il mostro dei mari
Un team di scienziati dell’Università di Manchester ha finalmente identificato la vera natura di uno scheletro fossile eccezionale, scoperto nel 2001 lungo la celebre Jurassic Coast nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il protagonista di questa scoperta è uno ittiosauro preistorico battezzato Xiphodracon, un nome che deriva dal greco e significa letteralmente “Drago Spada”. L’esemplare risale al periodo Pliensbachiano, vissuto tra 193 e 184 milioni di anni fa, un’epoca cruciale per l’evoluzione degli ittiosauri. Si tratta di un rettile marino lungo circa tre metri che nuotava negli antichi oceani cacciando pesci e calamari. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: trovato - drago
#WhichWinxAreYou? BLOOM: la Fata della Fiamma del Drago! Bloom, 16 anni, è un’adolescente impacciata che vive una tipica vita terrestre quando scopre di avere enormi poteri magici. Dopo aver scoperto di essere una fata e essersi iscritta a - facebook.com Vai su Facebook
Un drago di fuochi d’artificio tra le montagne del Tibet: la folle trovata di un brand di abbigliamento tecnico - X Vai su X