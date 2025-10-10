Il corpo di una donna di circa 70 anni è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre, nelle acque del fiume Sile, al confine tra i comuni di Roncade e Meolo, tra la provincia di Treviso e di Venezia. La scoperta del corpo è stata fatta da un uomo che navigava lungo il fiume a bordo di una piccola barca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la salma e i carabinieri di Meolo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare il cadavere e per chiarire la dinamica della morte. Sul corpo della donna non sono stati trovati documenti. I militari stanno confrontando il ritrovamento con eventuali segnalazioni di scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trovato il cadavere di una donna nel fiume Sile (Treviso), le indagini dei carabinieri