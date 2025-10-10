Trovata morta su una spiaggia in Olanda 21 anni fa risolto il mistero della donna con le chiavi tedesche
Dopo 21 anni svelata l'identità di una donna il cui corpo era stato trovato su una spiaggia olandese nel 2004. Il cadavere appartiene a una 35enne tedesca, Eva Maria Pommer. La donna aveva con sé delle chiavi che la collegavano alla città di Bottrop, ma gli investigatori non erano riusciti a risalire al suo indirizzo. Il mistero risolto grazie a una "soffiata determinante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
